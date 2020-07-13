В Україні очікуються грози з градом: оголошено штормове попередження
Україну накриють дощі з грозами і градом.
У понеділок, 13 липня, в Україні оголосили про штормове попередження, очікуються сильні пориви вітру.
Як повідомив Укргідрометцентр, крім західних областей, Україну накриють грози, в східній частині подекуди град.
У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Крім того, у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.
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