В Україні очікують тепло до +25 та тумани: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю

Ольга Ліпич Суспільство 13:41, 8.10.2020 Оновлено: 14:50, 8.10.2020

Погода в Україні у п'ятницю, 9 жовтня, буде теплою у більшості областей, температура повітря прогріється до +25 градусів. Водночас, на Житомирщині та Київщині дощитиме.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами, повітря буде вологим, але без істотних опадів. Очікуються тумани.

Водночас, у східній частині України очікується сухе повітря – східний антициклон блокуватиме західні вологі повітряні потоки.

Наталка Діденко / Facebook

Температура повітря 9 жовтня вдень очікується у більшості областей України +18..+23 градуси, на півдні +20..+25 градусів. У західних областях буде свіжіше, +14..+17 градусів, але прохолоду компенсувати сонце.

За словами синоптикині, вітер стихне і його південно-східні "зальоти" будуть невеликими.

У Києві в п'ятницю передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря до +20 градусів, південно-східний вітер не турбуватиме сильними поривами, можливий туман.

За словами Діденко, на вихідних в Україні також буде тепло.

Наталка Діденко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. На українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.

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