В Україні очікується дощ із мокрим снігом: синоптикиня дала прогноз на вихідні

У суботу та неділю, 28-29 листопада, погода в Україні буде і з опадами, і з теплом, і з холодом.

Як повідомила в Telegram народна синоптикиня Наталка Діденко, циклон та атмосферні фронти зумовлять у західних, північних областях України дощ із переходом у мокрий сніг.

"Опади стосуватимуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя. Все, що сюди не втрапило – без істотних опадів", – написала вона.

На Сході України ймовірний сильний вітер.

Водночас на Заході та Півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1…+4 градуси.

У центральній частині від +1…+3 градусів на Вінниччині, до +4…+6 градусів у Черкаській, Полтавській областях, у Кропивницькому та районах і аж до +8 градусів на Дніпропетровщині.

У східних областях передбачається +5…+8 градусів.

У південній частині очікується найтепліша погода: від +6…+10 градусів до +10…+14 градусів в Криму.

У Києві також очікуються опади, дощ з переходом у мокрий сніг, проте й не без прояснень.

Вологу погоди у столиці підсилюватиме низька температура: протягом дня максимально лише +1…+4 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, матиме "європейський характер".