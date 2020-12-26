В Україні очікуються дощ, мокрий сніг та ожеледь: опубліковано прогноз на неділю й початок тижня

У неділю, 27 грудня, в Україні переважно без опадів, лише в південних, східних і Дніпропетровській областях уночі сніжитиме.

Як повідомив Укргідрометцентр у Facebook, 28 грудня на Правобережжі, 29 грудня на Закарпатті, Прикарпатті та в північно-східних областях дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів.

На північному сході та півдні на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 0…-6 градусів (27 грудня в Карпатському регіоні, 28 грудня на Лівобережжі -5…-11 градусів), удень від -2 до +4 градусів.

Протягом 28-29 грудня починаючи з південного заходу підвищення температури вночі -1…+5 градусів, удень до +3…+8 градусів, на півдні +8…+13 градусів, у східних і Сумській областях уночі послаблення морозу, удень близько 0 градусів.

У неділю на заході, на початку тижня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували погоду на Новий рік в Україні та Різдво, 7 січня.