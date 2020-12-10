В Україні обмежили рух транспорту в трьох областях через негоду

У Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях по всіх дорогах державного значення обмежили рух вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомили в офіційних Telegram-каналах Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рішення ухвалено через складні погодні умови в регіонах.

"З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі автотранспорту з 11 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської області. Також аналогічне обмеження введено по дорогах державного значення Рівненської області", – говориться в повідомленні.

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У Telegram-каналі ДСНС повідомляється, що рух на дорогах державного значення обмежать також у Хмельницькій області.

"За інформацією Укравтодора 10 грудня у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді дощу при мінусовій температурі (від 0 до -1 градусу морозу) Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. На даний час ускладнень руху та заторів не спостерігається", – говориться в повідомленні.

Обмеження стосуються трьох областей на заході країни Telegram ДСНС

За прогнозом погоди Укргідрометцентру, в більшості регіонів України 10 грудня очікуються дощова погода й мокрий сніг. Через опади на тлі низької температури на дорогах можлива ожеледиця. Зокрема, дощ спрогнозували й в західних областях країни.

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Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, слизька дорога стала причиною ДТП за участі трьох автівок 6 грудня в районі Бородянки на Київщині. Оформлення події тривало щонайменше три години, що спричинило великий затор на варшавській дорозі.