В Україні обмежили польоти безпілотників: що це значить

Державна авіаційна служба України змінила правила для дистанційно пілотованих літальних апаратів вагою до 2 кг.

Відповідні зміни були внесені у тимчасовий порядок використання повітряного простору України, повідомили в Державіаслужбі.

Згідно з порядком, польоти безпілотників вагою до 2 кг можуть здійснюватися без додаткових дозволів державних відомчих органів. Однак необхідно виконувати низку вимог.

Так, польоти мають здійснюватися виключно в денний час доби. Заборонено літати над об'єктами під охороною, визначеними Міноборони, МВС, Держприкордонслужбою, СБУ, Національною поліцією, Національною гвардією, Управлінням держохорони, іншими військовими та правоохоронними органами, а також над виправними установами, в'язницями і СІЗО.

Подібні безпілотники не можуть здійснювати польоти над дорогами державного значення, промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами палива, нафти, газу, інших небезпечних речовин і рідин і т. п.

При цьому, можна перетинати центральні вулиці міст, селищ міського типу і сіл, залізні дороги державного і регіонального значення та лінії електропередачі. Але літати над ними заборонено.

Крім того, заборонено літати над місцями аварій і катастроф, зон поліцейських, АТО, спеціальних операцій і зон, "визначених для забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона". Також заборонений політ над "іншими важливими державними і потенційно небезпечними об'єктами" без уточнень.

У той же час, політ над перерахованими вище об'єктами можна здійснювати з дозволу відповідного відомства, власника, адміністрації і т. д.

Згідно з новим порядком, швидкість такого безпілотника не має перевищувати 160 км/год., висота польоту - 50 м, відстань до пілота - 500 м. Відстань до сторонніх осіб має бути не менше 30 м, для дітей до 12 років - не ближче 50 м, для груп більше 12 осіб - не ближче 150 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували знімки Труханового острова в Києві з квадрокоптера.