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17 березня • оновлено в 12:22
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В Україні обмежать роботу транспорту через коронавірус: як перевірятимуть

2.4т
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Поліція контролюватиме дотримання обмеження руху громадського транспорту в Україні. Адже це один з головних кроків, який допоможе зупинити поширення коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, повідомляється на сайті МВС.

"Найголовніше – це зупинити поширення вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було ухвалено важке рішення, але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію", – зазначив Геращенко.

Транспорт

Транспорт

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"У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов'язані працювати згідно із законом", – додав він.

Заступник голови МВС також підкреслив, що сподівається, що всі громадяни в державі будуть прислухатися і залишаться на самоізоляції.

"Ці два тижні вкрай необхідні для того, щоб проявилися всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб в них проявилася хвороба, і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими коронавірусом", – сказав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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