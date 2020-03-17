В Україні обмежать роботу транспорту через коронавірус: як перевірятимуть

Поліція контролюватиме дотримання обмеження руху громадського транспорту в Україні. Адже це один з головних кроків, який допоможе зупинити поширення коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, повідомляється на сайті МВС.

"Найголовніше – це зупинити поширення вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було ухвалено важке рішення, але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію", – зазначив Геращенко.

Транспорт "Інформатор Київ"

"У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов'язані працювати згідно із законом", – додав він.

Заступник голови МВС також підкреслив, що сподівається, що всі громадяни в державі будуть прислухатися і залишаться на самоізоляції.

"Ці два тижні вкрай необхідні для того, щоб проявилися всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб в них проявилася хвороба, і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими коронавірусом", – сказав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через оголошений загальнонаціональний карантин та обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.

Крім того, з 12:00 18 березня забороняється залізничне, авіа- і автобусне міжміське і міжобласне повідомлення.

Міські перевезення можуть здійснюватися до 10 осіб в маршрутних таксі та в таксі і до 20 осіб в тролейбусах, вагонах і трамваях.

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