В Україні обладнали менш ніж половину місць із киснем для хворих на COVID-19: 'слуга' показала документ

В Україні може трапитися колапс у лікарнях через брак ліжок із під'єднаним киснем для лікування пацієнтів із коронавірусом (COVID-19).

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, зазначивши велику завантаженість лікарень у країні.

"Отримала відповідь від Національної служби здоров'я України на свій запит. Із 36 686 ліжок, відведених для госпіталізації заражених COVID-19, 16 010 під'єднані до кисню. Ще менше – 3 111 ліжок в умовах інтенсивної терапії. Це за станом на жовтень", – зазначила вона.

Депутатка додала, що раніше глава МОЗ Максим Степанов обіцяв збільшити кількість місць у лікарнях.

"Степанов обіцяв, що до кінця листопада ліжок із киснем буде вже 40 тисяч. Цікаво, де він знайде стільки в такі короткі терміни", – підкреслила політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов без попередження провів перевірку лікарень у Житомирі, де лікують хворих із COVID-19, і виявив там порушення.

Пізніше міністр заявив, що після перевірки лікарень в Україні, де лікують хворих із COVID-19, деякі глави медустанов можуть бути звільнені.