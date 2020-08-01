В Україні новий стрибок кількості заражених COVID-19: статистика на 1 серпня
Станом на ранок суботи, 1 серпня, в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 1709 осіб (+16 за добу), а 39 308 пацієнтів (+556 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 145, Івано-Франківській області – 123, Києві та Одеській області – по 101.
Загалом проведено 1 046 080 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 556 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 2766 випадків;
Волинська область – 3828 випадків;
Дніпропетровська область – 1413 випадків;
Донецька область – 889 випадків;
Житомирська область – 1896 випадків;
Закарпатська область – 5210 випадків;
Запорізька область – 800 випадків;
Івано-Франківська область – 4680 випадків;
Кіровоградська область – 704 випадки;
м. Київ – 8342 випадки;
Київська область – 3787 випадків;
Львівська область – 9671 випадок;
Луганська область – 127 випадків;
Миколаївська область – 602 випадки;
Одеська область – 3215 випадків;
Полтавська область – 446 випадків;
Рівненська область – 6111 випадків;
Сумська область – 509 випадків;
Тернопільська область – 3035 випадків;
Харківська область – 3786 випадків;
Херсонська область – 227 випадків;
Хмельницька область – 1163 випадки;
Чернівецька область – 5964 випадки;
Черкаська область – 942 випадки;
Чернігівська область – 843 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 серпня коронавірусом у світі заразилися більше 17,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 282 тис. нових інфікованих.