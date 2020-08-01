В Україні новий стрибок кількості заражених COVID-19: статистика на 1 серпня

Станом на ранок суботи, 1 серпня, в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 1709 осіб (+16 за добу), а 39 308 пацієнтів (+556 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 145, Івано-Франківській області – 123, Києві та Одеській області – по 101.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 серпня коронавірусом у світі заразилися більше 17,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 282 тис. нових інфікованих.

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