В Україні новий карантинний розподіл: Київ повернувся до "помаранчевої" зони

З понеділка, 12 жовтня, в Україні почне діяти новий розподіл на карантинні зони, визначений через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Київ перейшов до "помаранчевої" зони. У "червоній" зоні опинилися Канів і Суми.

До "червоної" зони увійшли:

місто Суми Сумської області;

місто Канів Черкаської області.

До "помаранчевої" зони:

місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;

місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;

міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Полтава та Миргород Полтавської області;

міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

До "жовтої" зони:

міста Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник, Барський, Бершадський, Гайсинський, Калинівський, Козятинський, Літинський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницької області;

Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширьский, Ковельский, Локачинський, Любешівськтй, Любомльський, Маневицький, Ратнівський та Шацький райони Волинської області;

міста Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове та Тернівка, Петриківський, П’ятихатський та Солонянський райони Дніпропетровської області;

міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Соледар та Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Добропільський, Мар’їнський, Нікольський, Олександрівський та Покровський райони Донецької області;

місто Малин, Андрушівський, Баранівський, Брусильвський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Попільнянський, Радомишльський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ та Енергодар, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

міста Калуш та Коломия, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Ржищів та Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський та Сокальський райони Львівської області;

міста Вознесенськ, Очаків та Первомайськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Врадіївський, Єланецький, Кривоозерський та Новоодеський райони Миколаївської області;

міста Балта, Білгород-Дністровський, Подільськ та Южне, Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльский, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачинський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони Полтавської області;

Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Охтирка та Шостка, Білопільський, Буринський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький та Шосткинський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп’янськ та Лозова, Барвінківський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дергачівський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп’янський, Лозівський, Нововодолазький, Печенізький та Шевченківський райони Харківської області;

міста Херсон та Нова Каховка, Білозерський, Високопільський, Іванівський, Нововоронцовський, Новотроїцький та Олешківський райони Херсонської області;

міста Староконстянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, Кам’янець-Подільський, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

місто Прилуки, Бобровицький, Борзнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області.

Рівні епідемічної небезпеки територій України. МОЗ

Правила адаптивного карантину в Україні

В Україні новий карантинний розподіл. Facebook Олега Немчинова

До "червоної" зони потрапили Суми і Канів. Facebook Олега Немчинова

Епідеміологічні правила встановлено на два тижні. Facebook Олега Немчинова

У "помаранчевій" зоні опинилися Херсон та Нова Каховка. Facebook Олега Немчинова

До "помаранчевої" зони потрапили Запоріжжя, Бердянськ та Енергодар. Facebook Олега Немчинова

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 9 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5804 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.