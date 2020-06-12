В Україні нова трійка епіцентрів коронавірусу: які області під загрозою

За останню добу, 11 червня, три регіони України стали лідерами за кількістю інфікованих коронавірусною хворобою.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на брифінгу в п'ятницю, 12 червня, повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше випадків COVID-19 за останню добу зареєстрували у Львівській області – 112 нових інфікованих, Вінницькій області – 81 і в місті Київ – 95.

Епіцентри коронавірусу в Україні

Відзначимо, що днем раніше тільки Київ і Львівська область були лідерами за кількістю нових хворих.

Всього в Україні за станом на ранок 12 червня офіційно підтверджено 29 753 випадки коронавірусної інфекції. З них 683 були виявлені за минулу добу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Буковині знову спалахнув коронавірус, заразилися десятки людей.