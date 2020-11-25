В Україні нова область стала епіцентром COVID-19

За останню добу, 24 листопада, Дніпропетровська область стала епіцентром коронавірусу (COVID -19) в Україні – 1255 нових випадків. У регіоні за добу померли 24 пацієнти (усього 787), а побороли хворобу – 749 (13 092).

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Київ опинився на другому місці за кількістю нових заражених – 980 осіб.

"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (1255), Запорізькій (1086), Києві (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", – повідомив глава МОЗ.

Днем раніше Київщина була лідером із добового приросту інфікованих.

Відзначимо, що в Україні за минулу добу, 24 листопада, зафіксували 13 882 нових випадків зараження COVID-19. Усього в країні виявлено 661 858 інфікованих осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Франція очолила антирейтинг за загальною кількістю заражених коронавірусом у Європі – більш ніж 2,1 млн осіб. Лідером у світі залишаються США – 175 047. Усього у світі заразилися понад 60 млн осіб.