Близько знаю Тополю з 2004 року. Він мені майже родич (кум).
Ігор Мазур (Тополя)
Старий унсовець, воював проти Росії в Грузії, Ічкерії, на Донбасі. Нині офіцер ЗСУ в запасі.
Затриманий сьогодні в Польщі, як повідомляють, за запитом Інтерполу, тобто, Росії, де проти нього порушено кілька справ за участь у війнах 90-х. Можуть видати.
Нормальний українець з репутацією патріота своєї держави не поїде до Росії чи Білорусі. Віднедавна - не поїде і до Італії.
Але Польща... До Польщі досі міг їздити кожен.
Слів немає.
Не так. Є слова.
В України немає друзів, окрім української армії.
Але армія у таких питаннях каже тільки останнє слово.
Тому - ті, хто зараз на гражданці - бігом на акції під польське посольство. Здіймайте галас у ЗМІ. Ну, ви знаєте, як це робиться.
Якщо зараз покажемо себе як терпіли - незабаром і на західному кордоні спробують території віджимати.
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