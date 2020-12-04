В Україні не зупинятимуть транспорт під час локдауну, – Шмигаль

Громадський транспорт в Україні не зупинятимуть навіть під час жорсткого карантину.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду, працюватимуть і авіакомпанії, і залізниця, і міський траспорт.

"Закривати його не планується навіть при більш жорсткому карантинному обмеженні", – запевнив він.

За словами Шмигаля, всі карантинні дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не збираються продовжувати карантин вихідного дня і вводити повний локдаун у грудні.

Шмигаль допустив введення жорсткого карантину в Україні в січні.