В Україні не буде італійського сценарію COVID-19: три причини

Україна не буде йти за сценарієм Італії та Іспанії в розвитку пандемії коронавірусу COVID-19.

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Як заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL заслужений лікар України Ольга Богомолець, у випадку з коронавірусом "мінуси" України стали її "плюсами".

Чи буде в Україні італійський сценарій з коронавірусом

"Перше. Найбільш критична група тих, хто потребує лікування в лікарні, це чоловіки 60+. В Україні тривалість життя чоловіків становить 66 років. Тобто критичної групи чоловіків 60+ у нас не так багато", – зазначила вона.

Другий аспект, на думку лікаря, – пенсіонери і люди старшого віку вимушено ведуть соціально закритий спосіб життя.

"Ви знаєте наших пенсіонерів – масово, – які ввечері думають, в який ресторан їм піти на вечерю, в якій театр їм піти на спектакль або як їм поїхати з туристичною групою кудись покататися? Люди думають про те, як їм вижити, купити поїсти і чи вистачить їм тих копієчок на життєво важливі медикаменти. Максимум, куди вони виходять – на лавочку біля будинку, щоб поговорити з сусідами", – констатувала Богомолець.

За її словами, українські пенсіонери вели закритий спосіб життя до того, як був введений карантин, на відміну від людей старшого віку в Італії та Іспанії, які проводять вечори в ресторанах, на вечірках, у спілкуванні.

"Третій аспект – це те, що у нас практично немає будинків для людей похилого віку. Це ті місця, де була дуже висока смертність в Італії та Іспанії. Якщо туди хтось із персоналу заносив вірус, то у людей 70-80+ шансів вижити практично не було", – підкреслила лікар.

Вона вважає, що ці три українських "мінуса" стали трьома "плюсами", які зараз не дають такого сплеску захворюваності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Богомолець заявила, що коронавірус може спалахнути в Україні з новою силою після травневих свят.

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