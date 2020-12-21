В Україні назвали ймовірне "джерело" нового коронавірусу-мутанта

Однією з можливих причин виникнення нового варіанта SARS-CoV-2 є тривала інфекція в одного пацієнта з пригніченим імунітетом.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я. Появу нового варіанту вірусу там назвали очікуваною.

Ще одним можливим поясненням мутації можуть бути процеси адаптації вірусу, що відбуваються у різних сприйнятливих видів тварин. Є дані про подібність шипового протеїну зі штамом вірусу, виявленим у норок із Данії.

У повідомленні підкреслили, що приводів для занепокоєння немає, оскільки віруси постійно піддаються мутаціям.

Особливістю нового виду коронавірусу стало те, що він здатний швидше поширюватися між людьми, ніж інші варіанти. За даними британських дослідників, які вони повідомили 19 грудня, прогнозоване прискорення передачі може складати до 70%.

Це може збільшити ймовірність поширення вірусу, особливо в періоди, коли люди часто перебувають у великих компаніях, збираються сім'ями для святкувань, подорожують.

Водночас підвищеної тяжкості інфекції або смертності вчені не зафіксували. Також поки немає доказів того, що вірус-мутант впливає на дію вакцини або лікування. Щоправда, більшість випадків інфікування новим варіантом SARS-CoV-2 реєстрували у людей до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

Вивчення нового варіанту SARS-CoV-2 продовжується, а результати мають оприлюднити найближчими тижнями.

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