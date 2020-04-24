В Україні найнижчий показник тестування на COVID-19 – вище навіть у Молдови та Білорусі

В Україні роблять найменшу кількість тестів на коронавірус в Європі. В середньому на одну тисячу осіб аналізи на COVID здають всього 1,6, а це в рази менше ніж у інших розвинених країн.

Про це йдеться в матеріалі "Песець та Зе: за тестуванням на COVID-19 Україна посіла місце нижче за ПАР та В'єтнам" на OBOZREVATEL. У тексті зазначено, що навіть найближчі сусіди, як Молдова і Білорусь набагато успішніше виявляють у своїх громадян небезпечну хворобу.

Молдова випереджає Україну, маючи статистику в 2,9 на тисячу. У Росії, незважаючи на проблеми з великою кількістю заражених, також вирішили масово перевіряти людей.

Відомо про 2,4 млн тестів, а це 16,4 тестів на 1 тис росіян. Польща показує відносно непогані цифри – 6,3 на 1 тисячу осіб.

Одним з лідерів по боротьбі з коронавірусів є Німеччина (поряд з Португалією і Швейцарією), яка провела понад 2 млн тестів своїм громадянам. Це приблизно 24,7 на 1 тисячу осіб.

Гарні результати демонструють в Італії – півтора мільйона тестів і співвідношення 25 тестів на 1 тисячу осіб. В Іспанії ситуація трохи гірша – 930 тисяч тестів і співвідношення 19,9 до тисячі осіб, Чехія з показником у 18,2, Словаччина – 10,5, Франція – 7,1.

Важливо відзначити, що кількість зроблених тестів – один із найголовніших показників того, наскільки глибоко влада контролює пандемічну обстановку, може вчасно реагувати на осередки займання інфекції і своєчасно надавати кваліфіковану медичну допомогу хворим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії 24 квітня почалися клінічні випробування вакцини від коронавируса COVID-19. Її випробують на 1,1 тисячі добровольців.