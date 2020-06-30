В Україні набув чинності закон про злодіїв у законі: що світить "авторитетам"

В Україні 27 червня набув чинності Закон України №2513 про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Текст документа офіційно оприлюднили на сайті Верховної Ради. Серед іншого він вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодія в законі".

Хто такий злодій у законі?

Злодієм у законі визнається особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Водночас злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний "стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ятьох і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є злодій у законі.

Що йому загрожує?

Згідно з документом, перебування особи в статусі злодія в законі каратиметься позбавленням волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Створення злочинної організації або керівництво нею чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, каратимуться позбавленням волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою, каратимуться позбавленням волі терміном від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Звернення до злодія в законі чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин каратиметься позбавленням волі терміном від 3 до 7 років із конфіскацією майна або без такої.

Також законом передбачено, що організація проведення "сходки" представників злочинних організацій чи злочинних спільнот каратиметься позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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