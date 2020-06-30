В Україні набув чинності закон про злодіїв у законі: що світить "авторитетам"
В Україні набув чинності закон про злодіїв у законі.
В Україні 27 червня набув чинності Закон України №2513 про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою.
Текст документа офіційно оприлюднили на сайті Верховної Ради. Серед іншого він вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодія в законі".
Хто такий злодій у законі?
Злодієм у законі визнається особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.
Водночас злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний "стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ятьох і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є злодій у законі.
Що йому загрожує?
Згідно з документом, перебування особи в статусі злодія в законі каратиметься позбавленням волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
Створення злочинної організації або керівництво нею чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, каратимуться позбавленням волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою, каратимуться позбавленням волі терміном від 10 до 15 років із конфіскацією майна.
Звернення до злодія в законі чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин каратиметься позбавленням волі терміном від 3 до 7 років із конфіскацією майна або без такої.
Також законом передбачено, що організація проведення "сходки" представників злочинних організацій чи злочинних спільнот каратиметься позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2513 4 червня 236 голосами, більшість з яких віддали нардепи від "Слуги народу".
Втім "Європейська солідарність" та "Голос" взагалі не голосували за цю законодавчу ініціативу. Адже опозиція вважає ухвалений закон спробою узурпувати владу в Україні.
Вони побоюються, що тепер будь-кого можна буде ув’язнити на 10-15 років лише за так звану "участь у злочинній спільноті" чи "злочинний вплив".
Нагадаємо, що в Україні зараз за різними оцінками – від 45 до 60-ти злодіїв у законі, їхня кількість постійно змінюється. Багато із них тісно пов'язані з російським криміналом.