Україну чекають спека і дощі з грозами. Докладний прогноз на літо

На кінець червня синоптики обіцяють українцям теплу і місцями суху погоду. Невеликі опади очікуються лише на заході країни, але з неділі дощі з грозами поширюватимуться і на інші регіони. Липень також прогнозується спекотним і дощовим. Докладний прогноз – читайте на OBOZREVATEL.

Червень завершиться теплою і місцями дощовою погодою

Як повідомив нам провідний синоптик Владислав Білик, по всій Україні до кінця місяця буде сонячно та спекотно: "Вдень температура близько 30 градусів вище нуля, а вночі +20. Лише на крайньому заході країни, в Карпатах, іще будуть короткочасні дощі", – уточнив він.

За словами синоптика, проливних дощів, які викликали сильні повені в кількох областях на заході, вже не буде.

28 червня очікуються короткочасні опади з грозами в західних і північних областях. Температура – від +24 до +33 градусів. Вночі – від +14 до +22 градусів.

Прогноз погоди на 28 червня в Україні Джерело: meteo.gov.ua

У понеділок, 29 червня, дощитиме на заході і сході, але водночас температура збережеться досить високою – від 25 до 32 градусів тепла вдень і до +22 вночі.

Прогноз погоди на 29 червня в Україні Джерело: meteo.gov.ua

В останній день місяця дощити перестане на Закарпатті, суху погоду також обіцяють у південних областях.

У Карпатському регіоні температура повітря коливатиметься в межах +24...+28 градусів. А на півдні прогріється до +32 градусів.

В інших регіонах пройдуть дощі з грозами, температура прогнозується від 25 до 30 градусів тепла.

Прогноз погоди на 30 червня в Україні Джерело: meteo.gov.ua

Липень почнеться з дощів

Як розповів у коментарі OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, весь місяць буде досить дощовим і спекотним.

За його прогнозами, сильні зливи очікуються з 1 по 2 липня, а потім дощі пройдуть 5 числа. Температура повітря буде в межах 25-27 градусів тепла вдень, і до +18 вночі. Далі суха погода протримається до 11 липня, на цю дату синоптик прогнозує невеликий дощ, а після істотне підвищення температури до +31 градуса.

Суха і спекотна погода в Україні спостерігатиметься до 21 липня, а з початку третьої декади місяця температура трохи знизиться – до +25-27 вдень.

Погода в липні буде спекотною і дощовою Джерело: pixabay

У кінці липня знову повернуться дощі, які накриють більшу частину країни. Завдяки їм температура повітря знизиться до 24-26 градусів тепла. Але в південних областях залишиться досить спекотно – до +29. За розрахунками синоптика, в окремих областях за липень у середньому випаде до 50 мм опадів.

Відносно прохолодна погода, за словами Горбаня, затримається і на початку серпня.