В Україні на Трійцю запустили додаткові потяги: список маршрутів

Тимур Григоренко Суспільство 16:50, 4.06.2020 Оновлено: 16:54, 4.06.2020

В Україні п'ять регіональних поїздів будуть додатково курсуватимуть до і після свята Дня Святої Трійці.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", додаткові потяги будуть ходити з 5 по 9 червня.

В Україні запустили додаткові потяги

На вказаний період призначено щоденне курсування наступних поїздів:

  • №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський;

  • №884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський;

  • №888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів;

  • №896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський.

8 червня буде ходити поїзд №880/882 Київ-Волинський – Славутич – Фастів. Відзначається, що квитки на зазначені поїзди будуть реалізовуватися на 50% місць.

"У разі збільшення попиту "Укрзалізниця" готова призначати ще поїзди в напрямках, де ослаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими і виконувати рекомендації при проїзді залізничним транспортом", – відмічено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня "Укрзалізниця" відновила рух потягів далекого прямування.

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