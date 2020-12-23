В Україні на коронавірус захворіли ще понад 10 тисяч осіб
В Україні на коронавірус захворіли ще 10 136 осіб. Внаслідок цього загальна кількість інфікувань на ранок середи, 23 грудня, досягла вже 989 642.
Вірус забрав життя 17 172 громадян (+275 за добу), проте 615 660 українців (+15 372) змогли побороти його. Оновлені дані щодо поширення інфекції надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook і сайт Ради національної безпеки та оборони.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві – 1381, Запорізькій області – 887, Київській – 809, Одеській – 792 і Харківській – 591.
За словами глави МОЗ, серед нових хворих 537 дітей і 422 медпрацівники. Минулої доби до лікарень із діагнозом COVID-19 потрапили ще 2979 осіб.
Загалом кількість захворювань на COVID-19 у регіонах України зросла:
м. Київ – 103 663 випадки;
Вінницька область – 21 259 випадків;
Волинська область – 31 490 випадків;
Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
Донецька область – 33 102 випадки;
Житомирська область – 36 975 випадків;
Закарпатська область – 27 391 випадок;
Запорізька область – 49 341 випадок;
Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
Київська область – 54 831 випадок;
Кіровоградська область – 7949 випадків;
Луганська область – 9181 випадок;
Львівська область – 57 906 випадків;
Миколаївська область – 27 970 випадків;
Одеська область – 66 295 випадків;
Полтавська область – 32 945 випадків;
Рівненська область – 39 251 випадок;
Сумська область – 38 501 випадок;
Тернопільська область – 32 738 випадків;
Харківська область – 66 243 випадки;
Херсонська область – 16 162 випадки;
Хмельницька область – 37 142 випадки;
Черкаська область – 35 938 випадків;
Чернівецька область – 38 721 випадок;
Чернігівська область – 27 723 випадки.
Зазначимо, що в цій оновленій статистиці немає даних щодо захворюваності на COVID-19 населення тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, а також Криму.
За добу українські лабораторії здійснили 61 445 тестувань: 41 219 методом ПЛР і 20 226 методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 5 348 820 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні в Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19. Він проходитиме в чотири етапи і розрахований до 2022 року.
Також стало відомо, хто в Україні може отримати найпершу ін'єкцію вакцини проти коронавірусу.
Разом із тим Держстат оприлюднив дані щодо смертності в Україні, з яких випливає, що в жовтні кількість смертей суттєво зросла.