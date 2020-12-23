В Україні на коронавірус захворіли ще понад 10 тисяч осіб

В Україні на коронавірус захворіли ще 10 136 осіб. Внаслідок цього загальна кількість інфікувань на ранок середи, 23 грудня, досягла вже 989 642.

Вірус забрав життя 17 172 громадян (+275 за добу), проте 615 660 українців (+15 372) змогли побороти його. Оновлені дані щодо поширення інфекції надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook і сайт Ради національної безпеки та оборони.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві – 1381, Запорізькій області – 887, Київській – 809, Одеській – 792 і Харківській – 591.

За словами глави МОЗ, серед нових хворих 537 дітей і 422 медпрацівники. Минулої доби до лікарень із діагнозом COVID-19 потрапили ще 2979 осіб.

Загалом кількість захворювань на COVID-19 у регіонах України зросла:

м. Київ – 103 663 випадки;

Вінницька область – 21 259 випадків;

Волинська область – 31 490 випадків;

Дніпропетровська область – 54 625 випадків;

Донецька область – 33 102 випадки;

Житомирська область – 36 975 випадків;

Закарпатська область – 27 391 випадок;

Запорізька область – 49 341 випадок;

Івано-Франківська область – 42 300 випадків;

Київська область – 54 831 випадок;

Кіровоградська область – 7949 випадків;

Луганська область – 9181 випадок;

Львівська область – 57 906 випадків;

Миколаївська область – 27 970 випадків;

Одеська область – 66 295 випадків;

Полтавська область – 32 945 випадків;

Рівненська область – 39 251 випадок;

Сумська область – 38 501 випадок;

Тернопільська область – 32 738 випадків;

Харківська область – 66 243 випадки;

Херсонська область – 16 162 випадки;

Хмельницька область – 37 142 випадки;

Черкаська область – 35 938 випадків;

Чернівецька область – 38 721 випадок;

Чернігівська область – 27 723 випадки.

Зазначимо, що в цій оновленій статистиці немає даних щодо захворюваності на COVID-19 населення тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, а також Криму.

За добу українські лабораторії здійснили 61 445 тестувань: 41 219 методом ПЛР і 20 226 методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 5 348 820 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусу.

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