В Україні коронавірус виявили вже у 172 медичних працівників.
Про це повідомив головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко 7 квітня, передає УНІАН.
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"Зараз у 172 медиків встановлено діагноз коронавірусна інфекція, який підтверджений лабораторно. Це велика цифра, але питання в тому, що медики в усіх країнах – це перші люди, які зустрічаються з хворими, зокрема, і з коронавірусною хворобою, тому наше прохання до медиків зустрічати всіх, як потенційно інфікованих на коронавірусну хворобу", – сказав Ляшко.
За його словами, коли сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги і лікарі інфекційних відділень зустрічають хворих із симптомами ГРВІ, вони не думають про коронавірусну хворобу.
Українські лікарі. Ілюстрація
МОЗ
Як писав OBOZREVATEL, станом на 7 квітня в Україні офіційно підтверджено 1462 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
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