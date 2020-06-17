В Україні 2445 дітей захворіли на коронавірус станом на середу, 17 червня.

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в Facebook.

Він нагадав, що лише за минулий тиждень в країні COVID-19 заразилися 4853 осіб.

"Хочу наголосити, що, не зважаючи на втому від карантину, ми маємо бути обережні. Дотримуватися правил заради здоров’я дітей, власного здоров’я і здоров’я близьких", – підкреслив він.

В Україні на коронавірус захворіли майже 2,5 тисячі дітей

Як писав OBOZREVATEL, станом на 17 червня в Україні зафіксовано понад 33 тисяч випадків захворювання COVID-19. З них 758 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

У зв'язку з цим Кабмін прийняв рішення продовжити адаптивний карантин до 31 липня.