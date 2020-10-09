В Україні на коронавірус захворіли 17 тисяч медпрацівників, – Радуцький

З початку епідемії коронавірусу в Україні інфікувалися 17 тисяч медичних працівників. З них понад 700 звернулися по страховці, двом встановили третю групу інвалідності.

Про це розповів глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький ввечері в четвер, 8 жовтня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Сьогодні зі страхування в МСЕК звернулося 732 людини, медичні працівники, не тільки лікарі, з яких вже перші люди почали отримувати [виплати]. Ми говоримо, якщо людина в результаті COVID-19 отримала інвалідність, вона отримує страховку по інвалідності або, якщо загинула, отримує сім'я", – розповів він.

Також Радуцький стверджував, що лікарі отримують 300% надбавки, які ввели з травня, але визнав, що "були проблеми 2-3 місяці, були затримки".

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичні працівники все 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні. За його словами, заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.