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10 квітня • оновлено в 22:54
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Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATEL Всі статті автора

В Україні друкуватимуть ШВЛ на 3D-принтерах: владу попросили про допомогу

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В Україні готові розпочати масове виробництво апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), вкрай необхідних для лікування хворих із коронавірусною інфекцією.

Про це в ефірі ObozTV розповів Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Ростислав Валіхновський.

За його оцінками, на пік епідемії коронавірусу COVID -19 Україні знадобиться близько 60 тисяч ШВЛ. Наразі в країні є лише 4 тисячі, з них 1,5 тисячі мають достатню потужність.

Як заявив медик, у ситуації, коли закупівлі ШВЛ за кордоном вкрай проблематичні, слід працювати над тим, щоб виробляти апарати всередині країни.

У цьому контексті Валіхновський розповів про ініціативу українських ентузіастів та інтелектуалів. "Компанія Metronic виклала у вільному доступі креслення новітнього ШВЛ власного виробництва, вона дає абсолютно безкоштовний доступ до своєї інтелектуальної власності, дає можливість користуватися нею всім винахідникам, інженерам, приватним компаніям, щоби швидко розробити такий апарат у будь-якій точці світу", – повідомив лікар.

"Ми кинули клич в інтернеті", на який відгукнулися інженери і приватні компанії. "Вони дали свої пропозиції – хто свої можливості друку на 3D-принтерах, хто запропонував свої навички як інженера, зокрема, до нас приєдналася дуже гарна група з Київського політехнічного університету", – розповів медик.

В Україні можуть налагодити масове виробництво ШВЛ

В Україні можуть налагодити масове виробництво ШВЛ

За його оцінками, до піку епідемії "у нас є 2-3 місяці", "тому ми плануємо реалізувати цю ініціативу протягом такого періоду і просимо, щоб держава нам допомогла в цьому".

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня заявив про те, що столиця не може закуповувати апарати ШВЛ у "Буревісника", оскільки виробництва "старі і потребують ремонту". "Купувати нові апарати у цього підприємства ми не можемо, тому що завод зараз не працює", – пояснив міський голова.

Раніше президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров заявив, що апарати штучної вентиляції легенів "Бриз", які можуть почати виробляти на "Буревіснику", не зможуть повною мірою допомогти в боротьбі проти COVID-19.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Коронавірус Ексклюзив
Місце
Україна
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Снова из полиэтиленового пакета?
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Видимо через гиперлупу...
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Livesey David
Livesey David
Чтобы печатать на 3D-принтерах их тоже сначала надо купить. ))
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Суспільство

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