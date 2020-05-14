В Україні можуть зникнути маршрутки: Криклій розповів, чим замінять

В Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як заявив в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр інфраструктури України Владислав Криклій, нова модель дозволить замінити маршрутки на автобуси і електробуси (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Владислав Криклій розповів, чим замінять маршрутки

"Тоді міста зможуть розширити той перелік транспортних засобів, який фактично в форматі громадського транспорту працює, і вони зможуть замовляти послугу транспорту в перевізників. І це дає можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси, але це будуть вже нормальні перевізники, які надаватимуть послугу місту й комунальним підприємствам", – сказав він.

За словами глави Мінінфраструктури, коли відбудеться заміна громадського транспорту – це вже питання до місцевої влади, чи готова вона "відпускати маршрутні таксі".

Водночас Криклій вважає, що зараз робити це ще зарано.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій заявив, що питання про зняття карантинних обмежень для комерційних пасажирських перевезень, зокрема й маршрутних таксі, буде розглядатися не раніше 22 травня.