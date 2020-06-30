В Україні можуть збільшити ліміт перевищення швидкості: нові цифри

В Україні можуть збільшити ліміт дозволеного перевищення швидкості, однак він діятиме лише на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Такі зміни передбачено законопроєктом № 3744, який було оприлюднено на сайті Верховної Ради 25 червня. Ініціатори документа вважають, що запропоновані ними зміни зменшать витрати часу на подолання громадянами великих відстаней, а також покращать безпеку на дорогах, адже водії не так утомлюватимуться та не будуть змушені тривалий час без перепочинку керувати автомобілем.

Згідно з пропозиціями, викладеними в законопроєкті, нові ліміти повинні мати такий вигляд:

на міжнародних і національних дорогах, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, дозволене перевищення швидкості збільшиться на понад 30 км/год;

на шляхах, що мають дві смуги для руху в одному напрямку, – більш ніж на 40 км/год;

на дорогах, які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку, – більш ніж на 50 км/год.

Що стосується покарань, то в новому документі прописано, що штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян має бути передбачений за перевищення швидкості більш ніж на 60 км/год на міжнародних і національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україні можуть значно підняти штрафи за перевищення швидкості – 3 400 грн для тих, хто перевищив більш як на 50 км/год.