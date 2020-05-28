В Україні можуть запровадити страхування лікарів: у МОЗ розповіли подробиці

За ініціативою Міністерства охорони здоров'я коронавірус COVID-19 було внесено до переліку професійних хвороб.

Як зазначив очільник відомства Максим Степанов 28 травня на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, уже внесені відповідні зміні до нормативних актів України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Крім того, Степанов зазначив, що президент Володимир Зеленський підтримує ідею застрахувати всіх медиків на випадок захворювання коронавірусом. Зараз проводять розрахунки, наскільки це можливо.

"Було внесено зміни до нормативних актів та до переліку професійних хвороб була додана коронавірусна хвороба COVID-19 для медичних працівників. Це стосуватиметься, як лікарів, так і медичного персоналу", – сказав Степанов і додав, що у разі хвороби медики отримають 100% покриття втрат на лікування.

До того ж, передбачені виплати додаткових коштів у разі втрати медичним працівником працездатності, а у разі його смерті – виплати родичам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19.

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