В Україні можуть закрити школи, дитсадки й ТРЦ через коронавірус: МОЗ назвало умову

В Україні через загрозу поширення смертельного коронавірусу можуть закрити школи, дитячі садки, кінотеатри, музеї і торгово-розважальні центри.

Про це на брифінгу, 4 березня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Якщо зафіксований навіть один випадок передачі всередині країни – випадок, який не буде пов'язаний з подорожжю з країни, де зафіксовано випадок коронавирусної інфекції, ми відразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де буде зафіксовано цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи – закривати школи, дитячі садки, музеї, кінотеатри, торгово-розважальні центри", – пояснив чиновник.

Коронавірус в Україні

Ляшко зазначив, що МОЗ введе додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи в разі виявлення захворювання.

Заступник міністра додав, що в Україні продовжиться посилений режим дезінфекції транспорту, як один з методів профілактики запобігання поширенню ГРВІ.

"Ці заходи є обґрунтованими в сезон підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ, і незалежно від того, чи буде у нас поширення коронавірусної інфекції або не буде – такі заходи будуть позитивно впливати і зменшувати кількість інших ГРВІ", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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