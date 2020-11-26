В Україні можуть закрити міжміське сполучення, – Аваков

В Україні у разі погіршення ситуації з коронавірусом можуть заборонити міжміське сполучення.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна 24". Заборона, ймовірно, стосуватиметься зокрема й залізничного сполучення.

За словами урядовця, поки що це питання обговорюється Кабінетом Міністрів України, точної відповіді на нього ще немає.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами матиме реальну шкоду й реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це", – сказав Аваков.

В Україні вже вдавалися до подібних заходів. Так, 18 березня в нашій країні через швидке поширення коронавірусу припиняли внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. З 28 березня було закрито міжнародне авіаційне та залізничне сполучення.

Роботу залізничного транспорту й міжобласні пасажирські автотранспортні перевезення відновили з 1 червня, з 5-го запрацювало внутрішнє авіасполучення, з 15 червня – зовнішнє. Також із 15 червня Україна дозволила міжнародне пасажирське авіасполучення.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні для стримування поширення COVID-19, терміном не менше трьох тижнів із механізмом компенсацій. На його думку, такий жорсткий карантин у країні потрібно вводити якомога швидше. .

Міністр висловив упевненість, що локдаун у країні буде введено, як тільки уряд підготує всі необхідні програми, що стосуються компенсацій для бізнесу.