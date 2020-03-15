В Україні можуть закрити кафе і ресторани через коронавірус: у МОЗ підтвердили

В Україні рекомендують розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу.

З відповідною рекомендацією звернувся глава Міністерства охорони здоров'я України Ілля Ємець. Про це він заявив під час обговорення законопроєкту "Про протидію коронавірусу", який розробляє МОЗ.

За його словами, у такій ситуації влада повинна діяти набагато рішучіше і на випередження.

Ілля Ємець закликав закрити кафе і ресторани через коронавірус

Глава МОЗ наголосив: досвід іноземних країн показує, що закриття закладів громадського харчування – це дієвий захід у боротьбі з COVID-19.

"Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільно було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", – зазначив Ємець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-2019, у Києві театри продовжують працювати і не отримували офіційних розпоряджень про припинення або обмеження роботи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!