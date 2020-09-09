В Україні можуть ввести режим "червоної" зони по всій країні: МОЗ назвало умови

У Міністерстві охорони здоров'я України не відкидають ймовірності введення режиму "червоної" зони на території всієї країни.

Це буде можливо в разі погіршення епідемічної ситуації з COVID-19, повідомили виданню "РБК-Україна" у відомстві.

Станом на 9 вересня в Україні зареєстровано понад 75 тисяч активних хворих на коронавірус, що призводить до переповнення "стаціонарів" лікарень.

"У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної" зони для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності. Тому що здоров'я нації – головний пріоритет уряду", – зазначили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зважаючи на рівень захворюваності COVID-19, український уряд оновив перелік регіонів, що входять у "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони.

Нові норми почали діяти з понеділка, 7 вересня. Зокрема, міста Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці виявилися в "червоній" зоні, а Київ – у "жовтій".