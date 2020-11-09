В Україні можуть ввести локдаун: у МОЗ та ОПУ пояснили, від чого залежить

У Міністерстві охорони здоров'я та в Офісі президента переконані, що жорсткий карантин Україні буде складно пережити з економічної точки зору. А захистити здоров'я громадян неможливо без економічної складової.

Про це розповів у коментарі "РБК-Україна" головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, нині влада шукає баланс, щоб у країні могли працювати й наповнювати економіку визначені суб'єкти або сфери господарської діяльності.

"Але якщо спостерігати стрімке зростання захворюваності, яке може призвести до колапсу системи охорони здоров'я, то, звичайно, будемо розглядати жорсткі обмеження", – зазначив заступник глави МОЗ.

Зі свого боку радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що для посилення карантину ОП мало тільки одного параметра – кількості щоденно виявлених випадків COVID-19. Введення жорсткіших обмежень залежатиме насамперед від індексу важких форм хвороби в загальній статистиці, індексу смертності і від кількості зайнятих лікувальних ліжок.

"Однак, якщо суспільство не буде з розумінням ставитися до маскового режиму, соціального дистанціювання, можливий спалах. Тоді негайно буде введено повсюдний жорсткий карантин", – заявив він.

Зауважимо: вранці 9 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити карантинні обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.

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