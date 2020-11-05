В Україні можуть ввести годину для пенсіонерів у магазинах та аптеках, – Ляшко

Вікторія Довгань Суспільство 08:22, 5.11.2020 Оновлено: 08:40, 5.11.2020

В Україні можуть запровадити спеціальний час відвідування аптек та магазинів літніми людьми. Це необхідно, аби знизити ризик їх зараження коронавірусом COVID-19.

Про таку ініціативу "Новому времени" розповів головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, графік передусім стосуватиметься людей, старших за 60 років.

"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10 до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років", – зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що більшість летальних випадків від коронавірусу зафіксовані саме у віковій категорії 50+. Крім того, головний санлікар наголосив, що введення спеціальних годин відвідування в закладах торгівлі – це розповсюджена європейська практика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Беленюк у сесійній залі Ради замість роботи дивився кіно. Відеофакт

З підозрюваного в масштабній корупції "ексслуги" Юрченка зняли електронний браслет

У Байдена заявили про його неминучу перемогу на виборах: побито історичний рекорд

Азербайджан відбив ще сім населених пунктів в Карабасі, – Алієв

Марків повернувся! З'явилися перші фото нацгвардійця в Україні