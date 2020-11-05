В Україні можуть ввести годину для пенсіонерів у магазинах та аптеках, – Ляшко

В Україні можуть запровадити спеціальний час відвідування аптек та магазинів літніми людьми. Це необхідно, аби знизити ризик їх зараження коронавірусом COVID-19.

Про таку ініціативу "Новому времени" розповів головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, графік передусім стосуватиметься людей, старших за 60 років.

"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10 до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років", – зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що більшість летальних випадків від коронавірусу зафіксовані саме у віковій категорії 50+. Крім того, головний санлікар наголосив, що введення спеціальних годин відвідування в закладах торгівлі – це розповсюджена європейська практика.

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