В Україні можуть ввести годину для пенсіонерів у магазинах та аптеках, – Ляшко
Відповідну рекомендацію нададуть представникам бізнесу
Головний санлікар наголосив, що такий крок – поширена в Європі практика
Він попередив, що найбільше жертв COVID-19 – у категорії 50+
В Україні можуть запровадити спеціальний час відвідування аптек та магазинів літніми людьми. Це необхідно, аби знизити ризик їх зараження коронавірусом COVID-19.
Про таку ініціативу "Новому времени" розповів головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, графік передусім стосуватиметься людей, старших за 60 років.
"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10 до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років", – зазначив Ляшко.
Він також нагадав, що більшість летальних випадків від коронавірусу зафіксовані саме у віковій категорії 50+. Крім того, головний санлікар наголосив, що введення спеціальних годин відвідування в закладах торгівлі – це розповсюджена європейська практика.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не планує вводити жорсткий карантин (локдаун), однак буде змушений посилити обмеження, якщо кількість заражених коронавірусом ростиме.
Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов припустив імовірність введення в Україні карантину вихідного дня.
Він передбачає закриття більшості магазинів, роботу кафе та ресторанів лише на винос. Також буде заборонено роботу фуд-кортів і розважальних зон у торгових центрах.
Крім того, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що в урядових колах обговорюють питання "чорних" зон через критичну ситуацію з коронавірусом.
Йдеться про повне блокування певного населеного пункту чи району, в якому захворюваність на COVID-19 перевищила граничну межу.
Втім лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що такий крок не буде достатньо ефективним.