"Чорна" зона та карантин вихідного дня: в Україні задумали по-новому боротися з COVID-19

Через стрімке поширення епідемії коронавірусу в Україні влада посилить карантин у найбільш проблемних регіонах. Тобто по факту в тих, які вже перебувають у "червоній" зоні. Там, де фіксуватимуть понад 320 хворих на 100 населення вводитимуть частковий локдаун. Такі регіони неформально у владі називають "чорною" зоною.

Який карантин введуть найближчим часом в Україні та яких регіонів він стосуватиметься – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Карантин посилять найближчими днями

Днями глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан запевнив, що в Україні потрібно посилювати карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом, яка набуває критичного характеру. За його словами, у владі тривають дискусії щодо такого поняття, як "чорна" зона по всій країні або ж короткочасний локдаун.

"Щодо цього в уряді ведеться дискусія, але це один із варіантів упровадження короткочасних локдаунів. Як показує практика різних країн, він призводить до зниження соціальної активності", – пояснив Рубан.

Запровадження "чорної" карантинної зони цілком реальне навіть найближчим часом, зазначило джерело OBOZREVATEL у Міністерстві охорони здоров'я України. Проте не все так страшно, як може здатися на перший погляд. Бо саме поняття "чорна" зона, за словами джерела, це лише робоча назва "червоної" зони, яка і так діє в Україні ще з літа.

"Чорна" зона – це не щось таке "вау супер". Це та сама "червона" зона, але без пом'якшень. Її запроваджуватимуть у регіонах, де кількість хворих перевищуватиме 320 на 100 тисяч населення, а позитивне тестування буде більш як у 20% від усіх протестованих. У таких регіонах введуть жорсткі обмеження, які повністю прописано під "червону" зону, без будь-яких пом'якшень", – пояснило джерело.

За його словами, там не працюватимуть ні дитячі садки, ні школи. На скільки часу вводитимуть такий локдаун – поки невідомо.

На вихідні закриють розважальні центри та спортзали

Другий сценарій посилення карантину, який є досить реальним, – карантин вихідного дня. За словами джерел OBOZREVATEL як у МОЗ, так і в уряді – такий варіант знаходить розуміння як бізнесу, так і представників влади, бо "всі бачать, що захворюваність стрімко поширюється". За цю постанову на засіданні Кабміну мають проголосувати в п'ятницю, 6 листопада.

Такий карантин передбачає обмеження щодо відвідування торговельно-розважальних центрів, фудкортів. Останні працюватимуть тільки із замовленнями з собою, а от розважальні заклади та фітнес-центри буде зачинено. Самі магазини в ТРЦ працюватимуть, проте з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів.

"Якщо ж ці заходи не допоможуть – посилення карантину триватиме далі. Завдання – будь-яким способом зменшити кількість інфікованих. Бо до ситуації, коли потрібно вибирати, кого рятувати, залишилося 4-5 тижнів. Коли лікарні перестануть приймати, реакція суспільства буде набагато гіршою", – підсумувало джерело OBOZREVATEL в уряді.

Тим часом запровадження комендантської години поки не розглядається, тому що для цього потрібно ввести надзвичайний стан. Такий захід вживається за рішенням РНБО, указом президента і Верховною Радою.

Нагадаємо, що в Україні надалі продовжується зростання захворюваності. За останню добу зафіксовано черговий рекорд – 9 850 нових інфікованих та 193 померлих. За прогнозом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця листопада кількість заражених коронавірусом може досягнути 15 тисяч випадків на день, а до кінця року – 20 тисяч.