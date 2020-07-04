В Україні можуть скасувати ЗНО: чиновник, що звільнився з МОН, озвучив ризики

Скасування Зовнішнього незалежного оцінювання може привести до того, що на важливих стратегічних об'єктах працюватимуть некомпетентні фахівці.

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний. Ексчиновник розкритикував заяву в.о. глави МОН Сергія Шкарлети про скасування тестувань.

"Наскільки я розумію, нинішній тимчасово виконуючий обов'язки не бачить необхідності відбирати абітурієнтів за критерієм достатності/недостатності рівня знань для здобуття вищої освіти. Буває, що під час вступу, особливо на інженерних спеціальностях або на атомній енергетиці, наприклад, більше бюджетних місць, ніж абітурієнтів. або ліцензійні обсяги на контракт захмарні в кожному університеті, тому що це данина ще 2005-2007 років. Шкарлет прямо заявляє, що якщо немає конкуренції, конкурс не потрібний", – висловився Стадний.

Колишній заступник міністра підкреслив, що такі студенти не будуть належним чином вчитися.

"Уявіть собі, на атомній енергетиці вчиться людина, що володіє фізикою на рівні сьомого класу. Що це означає для інших студентів і взагалі для країни? Багато першокурсники будуть "плювати в стелю", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді стався скандал через обговорення закону про можливості випускників з окупованих територій надходити в навчальні заклади України без ЗНО.