В Україні можуть ще раз перенести призов до армії: в ЗСУ уточнили терміни

У Збройних силах України допустили повторне перенесення весняного призову у зв'язку з карантинними заходами, викликаними пандемією коронавірусу.

Про це заявив головний епідеміолог ВСУ Микола Олим у коментарі "РБК-Україна".

При цьому він підкреслив, що це можливо тільки на короткий термін, а не на 2021 рік.

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"Я думаю, що ця ідея має сенс. Але переносити призов повністю на рік, з точки зору епідеміології, не варто, тому за цей термін всі так чи інакше переконтактують із цією інфекцією", – пояснив Олим.

Відзначимо, станом на 28 квітня в Збройних силах України зафіксували вже 53 випадки коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський переніс весняну призовну кампанію указом від 23 березня. До цього в зв'язку з введенням карантину призов був припинений.