Головна Новини
28 квітня • оновлено в 12:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні можуть ще раз перенести призов до армії: в ЗСУ уточнили терміни

1.3т
Читати матеріал російською

У Збройних силах України допустили повторне перенесення весняного призову у зв'язку з карантинними заходами, викликаними пандемією коронавірусу.

Про це заявив головний епідеміолог ВСУ Микола Олим у коментарі "РБК-Україна".

При цьому він підкреслив, що це можливо тільки на короткий термін, а не на 2021 рік.

В Україні можуть ще раз перенести призов до армії

В Україні можуть ще раз перенести призов до армії

112 Україна

"Я думаю, що ця ідея має сенс. Але переносити призов повністю на рік, з точки зору епідеміології, не варто, тому за цей термін всі так чи інакше переконтактують із цією інфекцією", – пояснив Олим.

Відзначимо, станом на 28 квітня в Збройних силах України зафіксували вже 53 випадки коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський переніс весняну призовну кампанію указом від 23 березня. До цього в зв'язку з введенням карантину призов був припинений.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України армія призов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги