В Україні можуть повторно зупинити громадський транспорт: Шмигаль озвучив умови

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає зупинки роботи громадського транспорту у зв'язку з поширенням COVID-19.

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Про це глава уряду заявив в інтерв'ю "ВВС Україна". За його словами, такі заходи можуть бути ухвалені в окремих містах чи областях.

"Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту – це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", – сказав Шмигаль.

Він пояснив, що все залежатиме від завантаженості ліжок в лікарнях, темпів приросту хворих та низки інших показників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України закликало посилити контроль за дотриманням заходів безпеки в транспорті, магазинах та інших місцях скупчення людей.

Нагадаємо, що вранці 26 червня в Україні офіційно було підтверджено 41 117 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 109 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом. Від COVID-19 в країні померли вже 1 086 осіб (+19 за добу), а 18 299 пацієнтів (+541) повністю побороли хворобу.