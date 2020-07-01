В Україні можуть повернути жорсткий карантин: Степанов уточнив умову

В Україні можуть повернути жорсткий карантин і закрити курорти в разі значного ускладнення ситуації з епідемією коронавірусу.

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Про це під час брифінгу 1 липня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Значне ускладнення ситуації – насамперед це коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на COVID-19. Те, що ми спостерігали, зокрема, в європейських країнах. Простіше кажучи, є лікарня, розрахована на певну кількість ліжок, і в цій лікарні всі ліжка зайняті. Привозять хворого на COVID-19, а місця немає", – уточнив Степанов.

За його словами, у такому разі в Україні можуть вводитися серйозні додаткові обмеження, зокрема жорсткий карантин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що НАН дала докладний прогноз щодо епідемії коронавірусу в Україні. Зазначається, що вона сповільниться, але заражатися буде більш як 2 тисячі на день.