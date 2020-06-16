В Україні можуть посилити відповідальність для тих, хто не носить маски

Тимур Григоренко Суспільство 15:21, 16.06.2020 Оновлено: 16:20, 16.06.2020

В Україні мають намір посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях і громадському транспорті.

Таку заяву у вівторок, 16 червня, зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що ослаблення карантину не означає його скасування.

"Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду і до Верховної Ради питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях і громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів", – підкреслив Шмигаль.

Прем'єр додав, що глави обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб в своїх регіонах в умовах адаптивного карантину забезпечити всі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості хворих COVID-19.

"Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експоненціального зростання хворих і перевантаження медичних установ, треба діяти зараз. Цілком достатньо тієї влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні глави ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати", – підсумував очільник уряду.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, що регулює карантин у зв'язку з епідемією COVID-19.

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