В Україні можуть посилити карантин у найбільш заражених регіонах: Кабмін опублікував вимоги

В регіонах України із значним поширенням COVID-19 можуть ввести посилення протиепідемічних заходів.

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Про це сказано в постанові Кабінету міністрів (№500 від 17 червня) про продовження адаптивного карантину до 31 липня. Текст був оприлюднений на сайті уряду.

Регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається той, у якому є одна з наступних ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, більше 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування більше 10%.

Показник динаміки зростання випадків інфікування застосовується в разі реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Якщо епідемічна ситуація в регіоні відповідає ознакам для посилення карантину протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС збирається і приймає рішення про посилення обмежень. Регіональні комісії повинні кожних три дні аналізувати епідемічну ситуацію та розглядати питання посилення обмежень.

Рішення про посилення карантину може бути скасоване не раніше ніж через сім днів із дня його прийняття.

Згідно з документом, на період дії карантину робота в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування буде починатися о 8:00. У центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України – о 10:00.

Крім того, на період карантину забороняється відвідування навчальних закладів в групах понад 10 осіб, крім участі в державній підсумковій атестації в формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному професійному вступному випробуванні, атестації в формі тестових іспитів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торгових суден.

Також на період карантину забороняється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю понад одну людину на 5 кв. метрів. Організатор заходу несе відповідальність за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше 1,5 метра.

Також забороняється діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

У регіонах, у яких здійснюється посилення протиепідемічних заходів, можуть встановлюватися за поданням головного державного санітарного лікаря регіону особливості діяльності та обмеження щодо:

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів;

діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

перевезення пасажирів метрополітеном;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури;

діяльності закладів харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нехтування громадян карантинними обмеженнями призвело до нового антирекорду захворюваності в країні та до початку нової хвилі коронавірусу.

Станом на 19 червня в Україні офіційно підтверджено 34 984 випадки коронавірусної інфекції. З них 921 було виявлено за минулу добу, що стало антирекордом із добового приросту.