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В Україні можуть почати каструвати педофілів: що відомо

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В Україні можуть посилити кримінальну відповідальність за сексуальні злочини стосовно дітей.

Відповідний законопроект №6607 "Діти – квіти життя, а не плід для сексуальної насолоди. Хімічна кастрація – медичний захід, який зупинить педофілів" був представлений на брифінгу в Києві, передає "УНІАН".

Документ передбачає застосування кастрації і збільшення терміну покарання для педофілів. Крім цього в Україні пропонують створити реєстр осіб, які вчинили статеві злочини проти дітей.

За зґвалтування дитини законопроектом пропонується покарання у вигляді ув'язнення від 12 до 15 років, а за повторне вчинення такого злочину – довічне позбавлення волі.

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В Україні можуть почати каструвати педофілів

В Україні можуть почати каструвати педофілів

Nokta.md

Як зазначив народний депутат від фракції "БПП" Мустафа Найєм, який є одним зі співавторів законопроекту, хімічна кастрація, про яку йдеться в документі, є не покаранням, а добровільним заходом медичного характеру, на який педофіл зможе погодитися самостійно.

"Людина, яка була засуджена, тільки після 9 років відбування покарання може звернутися, щоб йому зробили цю процедуру. Спочатку він отримує експертний висновок про свою хворобу, а потім суд вирішує, чи варто йому робити цю процедуру", – наголосив Найєм.

Як зазначили автори законопроекту, він був розроблений у 2017 році, проте профільний комітет Верховної Ради тричі направляв його на доопрацювання, щоб збалансувати права дітей-жертв і права осіб, які вчиняють проти них злочини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня 2018 року 14 березня Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроект №2016 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.

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Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна
Тег
педофiли
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a alexeyon
a alexeyon
Хуйло надо первым кастрировать
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Grich Lara
Grich Lara
І що,хтось вірить,що педофіли кастраті зразу ж перестануть ними бути, хіба сексуальні бажання та відхилення залежать від того,що «стоїть» чи ні,як на мене,то все в мізках,лікувати треба,бо одержимо кастратів вбивць дітей з помсти
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба начать со всяких дебилов из правого сектора и прочих бандеровских быдло-патриотов ! Нехер плодить уродов на Украинской земле!
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CARGO 100
CARGO 100
Макарский Александр, они пид**асы ... Хотя и этим скоро чопики забьют ...
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