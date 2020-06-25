В Україні можуть підняти штрафи за перевищення швидкості: Геращено назвав суму

В Україні можуть значно підняти штрафи за перевищення швидкості.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю РБК-Україна. Він відповів на запитання про те, чи повідомлення поліції про антирекорди швидкості не можуть провокувати деяких людей на нові перевищення.

"Якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год – 510 гривень. Ми підготували законопроєкт, щоб цифра була значно більшою – 3400 гривень для тих, хто перевищив більше ніж на 50 км/год", – підкреслив Геращенко.

За словами чиновника, він прихильник того, щоб в Україні запровадили такі правила, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється за допомогою відсотку від доходу.

"У нас деякі глави держкомпаній, наприклад, отримують по 10 мільйонів гривень. Якщо штраф буде у 2% від доходу – це вже 200 тисяч гривень за перевищення швидкості. І тоді це буде серйозно, і не буде хотітися порушувати. Це ідеальний варіант, і ми до нього поступово прийдемо", – додав він.

"А такі гонщики, про яких ви говорите, у нас виділяються в окрему категорію, і щодо них у нас поліція працює окремо. Ми з такими людьми також проводимо роз'яснювальну роботу: якщо ви так порушуєте, ви можете сісти у в'язницю. Штрафи, звичайно, не відповідають проблематиці. Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу", – заявив Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві показали фото авто рекордсменів перевищення швидкості.