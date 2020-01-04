В Україні можуть перенести всі церковні свята: Епіфаній назвав умову

В майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені. Але поки що українці не готові до такої реформи, тому потрібна велика просвітницька робота.

Про це заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, тільки коли всі православні українці об'єднаються, буде легше ухвалити відповідне рішення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Український народ поки не готовий до календарної реформи. Оскільки зараз не всі православні об'єднані, то зараз ми це питання піднімаємо, але ми бачимо, що є великий опір", – сказав Епіфаній.

В Україні можуть перенести всі церковні свята

Він зазначив, що в єпархіях поки що тільки близько половини віруючих не проти переходу на Григоріанський календар, і це питання може розділити людей.

"Ми повинні розуміти одну річ. Ми говоримо про перенесення тільки Різдва Христового, але потрібно перенести всі свята... Це потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз в церкві. Церква в цілому не проти, але ми говоримо про те, що це не на часі, потрібно провести велику просвітницьку роботу", – підсумував Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

Пізніше в Православній церкві України в цілому підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

Зі свого боку глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

Незабаром Епіфаній заявив, що Православна церква України має намір не тільки перенести дату святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, але і провести реформу церковного календаря.

З'ясувалося, що більшість громадян України негативно ставиться до ініціативи перенести святкування Різдва.

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