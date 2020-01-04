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4 січня • оновлено в 14:07
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В Україні можуть перенести всі церковні свята: Епіфаній назвав умову

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В майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені. Але поки що українці не готові до такої реформи, тому потрібна велика просвітницька робота.

Про це заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, тільки коли всі православні українці об'єднаються, буде легше ухвалити відповідне рішення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Український народ поки не готовий до календарної реформи. Оскільки зараз не всі православні об'єднані, то зараз ми це питання піднімаємо, але ми бачимо, що є великий опір", – сказав Епіфаній.

В Україні можуть перенести всі церковні свята

В Україні можуть перенести всі церковні свята

Він зазначив, що в єпархіях поки що тільки близько половини віруючих не проти переходу на Григоріанський календар, і це питання може розділити людей.

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"Ми повинні розуміти одну річ. Ми говоримо про перенесення тільки Різдва Христового, але потрібно перенести всі свята... Це потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз в церкві. Церква в цілому не проти, але ми говоримо про те, що це не на часі, потрібно провести велику просвітницьку роботу", – підсумував Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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Винниченко Александр
Винниченко Александр
Униаты как и при Гетманщине пытаются закабалить народ Украины навязывая им католические скрепы... не выйдет паны галичане!А попробуете то будет вам новый батько Хмель!
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