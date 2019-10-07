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8 жовтня • оновлено в 13:38
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В Україні можуть перенести День Незалежності: названі нова дата і причина

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Народна депутатка (позафракційний), членкиня ВО "Свобода" Оксана Савчук внесла до Верховної Ради законопроєкт про перенесення Дня незалежності України і надання офіційного статусу червоно-чорному прапору.

Проєкт постанови №2205 та законопроєкт №2229 були опубліковані на сайті парламенту.

Савчук запропонувала зробити 22 січня 1918 року датою відліку української незалежності й відзначати державне свято замість 24 серпня саме цього дня.

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В Україні можуть перенести День Незалежності

В Україні можуть перенести День Незалежності

dobovo.com

Водночас 24 серпня, згідно з документом, залишиться червоним днем календаря, однак буде вважатися Днем відновлення незалежності.

Савчук також виступила за офіційний статус для червоно-чорного прапора. Вона пропонує називати його прапором Національного гідності, який у певні дні має підніматися на державних установах поряд із національним.

Уточнюється, що червоно-чорний стяг не має перебувати вище за синьо-жовтий.

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Нардепка запропонувала також ввести відповідальність за наругу над прапором Національної гідності. Законопроєкт передбачає таке ж покарання, як і за наругу над прапором України – штраф 850 гривень чи арешт до пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналогічний законопроєкт про перенесення Дня Незалежності представники "Свободи" вносили й рік тому.

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Тема
День Незалежності
Місце
Україна
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вы свои красно-черные флаги делайте из лаваша что ли, а то поляки вашу xoxлофашню которая у них батрачит заставляют сжирать эти тряпки. Но это только начало, скоро за них вас начнут резать как свиней.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Законодавчий спам - типу щось робить
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Думай,скотина, як поліпшити життя простого народу!
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