В Україні можуть перенести День Незалежності: названі нова дата і причина

Народна депутатка (позафракційний), членкиня ВО "Свобода" Оксана Савчук внесла до Верховної Ради законопроєкт про перенесення Дня незалежності України і надання офіційного статусу червоно-чорному прапору.

Проєкт постанови №2205 та законопроєкт №2229 були опубліковані на сайті парламенту.

Савчук запропонувала зробити 22 січня 1918 року датою відліку української незалежності й відзначати державне свято замість 24 серпня саме цього дня.

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Водночас 24 серпня, згідно з документом, залишиться червоним днем календаря, однак буде вважатися Днем відновлення незалежності.

Савчук також виступила за офіційний статус для червоно-чорного прапора. Вона пропонує називати його прапором Національного гідності, який у певні дні має підніматися на державних установах поряд із національним.

Уточнюється, що червоно-чорний стяг не має перебувати вище за синьо-жовтий.

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Нардепка запропонувала також ввести відповідальність за наругу над прапором Національної гідності. Законопроєкт передбачає таке ж покарання, як і за наругу над прапором України – штраф 850 гривень чи арешт до пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналогічний законопроєкт про перенесення Дня Незалежності представники "Свободи" вносили й рік тому.

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